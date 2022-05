Recruiting Day della Carnia venerdì 27/5

Trieste, 24 mag – Il prossimo venerdì 27 maggio è in programma

un Recruiting Day della Carnia per l’assunzione di circa 120

persone nella zona di Amaro.

Ne ha dato notizia oggi a Tolmezzo dall’assessore regionale al

Lavoro nel corso del Seminario del Progetto Sissi 2.0 Imprenderò

in Fvg, dal titolo “Lavorare in montagna – I settori produttivi

tradizionali e le nuove aree di attività per rimanere e fare

impresa in montagna”. Tra gli obiettivi dell’evento, quello di

promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale

realizzando idee di business innovative e sfruttando al meglio le

opportunità e i valori della montagna.

Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, a

seguito dei cambiamenti intervenuti con la gestione

dell’emergenza sanitaria, si è attivata la messa in rete di tutti

soggetti protagonisti sul territorio, includendo in questo

passaggio anche le aziende i lavoratori.

Grazie a questa trasformazione sociale si può ritenere, come ha

sottolineato l’assessore, che la qualità della vita sia

migliorata con il lavoro agile, in particolar modo nei territori

montani, ove adesso è possibile attrarre talenti sul piano

professionale in quanto in determinate realtà produttive non è

più necessaria la presenza fisica.

Si tratta di un’occasione storica per queste aree, che hanno

subito in questi anni gli effetti dello spopolamento e della

carenza di opportunità occupazionali, unitamente ad una

difficoltà di accompagnamento delle persone lungo il corso della

vita sul fronte della formazione e del lavoro. Ora invece, come

ha concluso l’assessore, la montagna può costituire un ambiente

per sperimentare una nuova via di crescita e di sviluppo.

ARC/GG