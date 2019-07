Lavoro: occupazione in calo dell’0,9%

Occupazione in calo a Genova nei primi sei mesi del 2019. A certificarlo è Confindustria Genova, che ha presentato l’analisi semestrale degli indicatori economici. L’occupazione organica è diminuita dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare a soffrire maggiormente sono stati i settori finanziario e assicurativo, ma il calo dell’occupazione si è registrato anche nella logistica, nei trasporti e nel manifatturiero mentre nei settori informatica e turismo ha tenuto.

Salito drasticamente il numero di ore di cassa integrazione, passate da 1.376.000 a 3.248.000. “La maggior parte dell’incremento è dovuto – ha precisato il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini – all’impennata della cassa straordinaria, aumentata del 181% in relazione ad una serie di situazioni già note, come la crisi di Piaggio Aero e l’accordo con Arcelor Mittal su Cornigliano”.

E’ invece calata del 10% la cassa integrazione ordinaria, “a conferma di un trend già in atto da tempo”.