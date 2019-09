Lavoro in porto, i sindacati pongono il veto: “Con l’allerta rossa scioperiamo”

In caso di allerta rossa i portuali genovesi sciopereranno e non andranno al lavoro. La decisione è ormai stata presa. “E’ un atto dovuto – spiega Davide Traverso della Fit Cisl -. Abbiamo provato ad arrivare a una soluzione. Non capiamo perchè in caso di allerta rossa chiudono le scuole, chiude la Fiumara, mentre nel terminal che a pochi metri si lavora come se nulla fosse”.

E allora la decisione è ormai presa. E dal sindacato arriva un appello: “Ormai non è questione di tavoli e incontri, noi chiediamo alla Regione Liguria e all’Autorità portuale di intervenire e regolamentare la situazione. Se la situazione meteo è pericolosa lo è anche per chi lavora in porto” spiega ancora Traverso.