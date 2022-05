Valvasone-Arzene, 20 mag – Con oggi si riconsegna alla comunità

regionale il castello di Valvasone, per il quale sono stati

investiti 8 milioni di euro, utilizzati per l’acquisto, il

consolidamento e il restauro architettonico e artistico della

porzione corrispondente alla parte più antica, risalente al 1200:

restituire all’attrattività del turismo dell’intero Friuli

Venezia Giulia un gioiello storico-artistico era negli obiettivi

della Regione e l’inaugurazione del piano nobile del maniero ne è

una tappa fondamentale.

Lo ha sottolineato oggi l’assessore regionale alle Risorse

agroalimentari in rappresentanza del governatore del Friuli

Venezia Giulia all’inaugurazione del piano nobile del castello di

Valvasone, pronto ad accogliere il pubblico nelle sue sale ricche

di storia e arte.

Il piano nobile del maniero, risalente al Cinquecento, ha

soffitti originali, impreziositi da oltre 150 metope che

rappresentano figure umane dell’epoca completamente restaurati,

assieme alla cappella di famiglia e al focolare della cucina, si

ritiene narrato nella sua opera da Ippolito Nievo.

L’acquisto è avvenuto al termine di lunga trattativa con la

famiglia comitale dei di Valvasone; nel 1997 è stato avviato il

primo cantiere di consolidamento, al quale sono susseguiti

numerosi lotti del valore di 8 milioni di euro, integralmente

finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

All’interno del Castello, spicca il Teatrino di fine ‘700 in

stile italiano, considerato il più piccolo in Italia di

quell’epoca; si tratta di un vero tesoro artistico, tra i motivi

fondanti dell’intero acquisto dell’immobile da parte pubblica

amministrazione.

Con i 400 mila euro residui, concessi nel 2013, sarà possibile

proseguire il recupero del secondo piano, che corrisponde al

periodo posto tra fine ‘700 e inizio ‘800, a testimonianza della

sedimentazione in un unico sito delle tante fasi storiche che ha

attraversato.

Attualmente due piani del castello sono stati completati e

vengono regolarmente utilizzati per eventi culturali, aziendali e

per banchetti nuziali.

Dopo i discorsi del sindaco, delle autorità locali e dei

rappresentanti dell’Europarlamento, è prevista la prima assoluta

dello spettacolo “Il leone e il lupo- La storia è sogno”, che

andrà in scena domani 21 maggio, in replica il 22, 28 e 29 e i

primi cinque giorni di giugno.

Gestito in sinergia con l’Amministrazione comunale e prodotto dal

Grup Artistic Furlan, grazie ad un finanziamento regionale di

100mila euro, lo spettacolo mira a dimostrare quali altre

opportunità di valorizzazione in chiave culturale e turistica si

possono attuare nel castello e nel borgo antico di Valvasone.

Scritto da Angelo Floramo, lo spettacolo multimediale immersivo

si snoda tra le sale del castello, tra scenografie in continuo

mutamento, affreschi parlanti e fantasmi e fa rivivere la storia

del maniero attraverso i secoli grazie a personaggi come i nobili

della casata dei Cucagna, Papa Gregorio XII, Erasmo di Valvasone,

Napoleone e Pasolini.

ARC/EP/gg