Lattiero-caseario: Zannier, a breve tavolo su crisi dovuta a guerra

“Tutti gli attori della filiera facciano la loro parte”

Trieste, 3 apr – “Il settore della zootecnia da latte è tra i

più colpiti dall’incremento dei costi delle materie prime e

dall’emergenza energetica in corso e la situazione sta subendo un

ulteriore aggravio con la crisi derivante dal conflitto in atto

in Ucraina. Perciò è indispensabile che tutti facciano la loro

parte per salvare un comparto che altrimenti non potrà più

riaprire: a tale fine convocherò a breve un tavolo regionale di

confronto”.

È quanto rileva l’assessore del Friuli Venezia Giulia alle

Risorse agroalimentari, ittiche e della Montagna Stefano Zannier

in una lettera inviata a Federdistribuzione, Assolatte e

Confindustria.

“L’aumento dei costi dei fattori produttivi – così Zannier –

implica, per la maggior parte degli allevamenti italiani di

bovini da latte, un reale rischio di fallimento e si registrano

già situazioni in cui gli allevatori si trovano costretti a

ridurre progressivamente il numero di capi per sopperire agli

eccessivi costi da affrontare. Risulta pertanto di vitale

importanza che l’intera filiera agroalimentare prenda in

considerazione le criticità in corso al fine di contrastare

l’imminente rischio di un danno irreparabile per il comparto

produttivo e per la filiera stessa che potrebbe trovarsi, a

fronte della chiusura di molte realtà, nella condizione di non

riuscire a garantire l’approvvigionamento del prodotto. Questo –

rileva ancora l’assessore regionale – considerando anche che il

pagamento agli allevatori non dev’essere inferiore ai costi di

produzione che l’Istituto di servizi per il mercato agricolo

alimentare (Ismea) ha stimato, sulla base dati del 2021, essere

pari a 46 centesimi/litro, con una imminente revisione al rialzo”.

Zannier ricorda che “un’importante realtà della trasformazione,

tramite la propria organizzazione cooperativa, per rendere

sostenibile la produzione, ha deciso di riconoscere ai soci

allevatori un prezzo minimo di acquisto del latte di 48

centesimi/litro al quale aggiungere IVA e premio qualità: scelte

di questo tipo, che si auspica possano essere emulate nel più

breve tempo possibile anche da altri soggetti, servono appunto

per fronteggiare i forti aumenti sostenuti dai produttori negli

ultimi mesi e amplificati di recente dal conflitto russo-ucraino”.

Secondo l’assessore regionale, in questo contesto “l’adeguamento

del prezzo del latte riconosciuto ai produttori da parte dei

soggetti che si collocano subito dopo nella catena del valore del

settore lattiero caseario (primi acquirenti, grandi gruppi

industriali e cooperativi, sistema della grande distribuzione),

per un periodo adeguato a superare le tensioni sopra evidenziate,

risulta essere concretamente una delle possibili soluzioni per

supportare e garantire la sopravvivenza del sistema

allevatoriale, a fronte – conclude Zannier – dell’importanza

economica, sociale ed ambientale che l’intera rete zootecnica

riveste nel territorio nazionale”.

ARC/COM/pph/ma