Latte: Coldiretti a Fanelli, subito un tavolo di filiera

La convocazione urgente di un “tavolo di filiera”: è questa – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa – la richiesta rivolta dalla Coldiretti Basilicata all’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Fanelli, “alla luce di una nuova crisi, questa volta, in parte provocata dalla ripresa e in parte dalle speculazioni che sta vivendo il settore lattiero-caseario, dopo le conseguenze negative provocate dalla pandemia”.

“E’ evidente che in tali situazioni la responsabilità di tutti noi deve orientare i comportamenti ad atti di assoluto buonsenso – hanno sottolineato, in una nota inviata all’assessore, il presidente della Coldiretti lucana, Antonio Pessolani, e il direttore regionale, Aldo Mattia – per evitare ripercussioni anche sui consumatori, senza però trascurare che in questo momento, dopo circa un anno di prezzi bassi, con l’attuale aumento dei costi di produzione, dall’alimentazione del bestiame a tutti i mezzi tecnici, dall’energia ai trasporti, oramai insostenibile, gli allevatori vivono una ancora più grave crisi finanziaria”.