Latina, Tragedia in Via Giustiniano: Professore Muore Cadendo dal Settimo Piano

Un uomo di circa sessant’anni è morto questa mattina, 28 febbraio, dopo essere precipitato dal balcone del suo appartamento situato al settimo piano di un condominio in Via Giustiniano, civico 5, a Latina, nei pressi del Tribunale.

L’uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue. I soccorsi sanitari, intervenuti immediatamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Latina, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La vittima è un professore di un liceo di Latina. Al momento, le cause della caduta sono oggetto di accertamento. Non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario, mentre sembra meno probabile un malore improvviso. Secondo le prime informazioni, l’uomo viveva da solo nell’appartamento.