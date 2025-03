Latina: Arrestato Stalker Dopo Aver Inseguito l’Ex-Compagna

Un uomo di 47 anni, già soggetto a un ordine restrittivo, è stato arrestato a Latina per stalking e danneggiamento alla proprietà. Si presume che abbia minacciato la sua ex-compagna e l’abbia inseguita perUn uomo di 47 anni, già soggetto a un ordine restrittivo, è stato arrestato a Latina per stalking e danneggiamento alla proprietà. Si presume che abbia minacciato la sua ex-compagna e l’abbia inseguita per il centro della città.

La vittima ha denunciato alla polizia che l’uomo l’aveva avvicinata e minacciata. Successivamente, avrebbe forato una gomma della sua auto con un cacciavite e l’avrebbe inseguita a piedi fino all’ingresso della stazione di polizia. La coppia si era separata di recente e l’uomo aveva presumibilmente iniziato a molestarla con continue telefonate e seguendola.

Gli agenti di polizia hanno avviato un’indagine per verificare la versione della donna. I filmati di sorveglianza hanno confermato che l’uomo aveva forato la gomma dell’auto. Queste prove, insieme ai messaggi e alle numerose chiamate trovate sul telefono della vittima, hanno portato all’arresto e all’incarcerazione del 47enne.

