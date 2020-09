LATINA: SORPRESO CON LO STUPEFACENTE. DEFERITO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

nel tardo pomeriggio del 24 settembre 2020, in latina, i militari della sezione radiomobile, sottoponevano ad un controllo di polizia uno scooter condotto da un 45enne che alla vista dei militari tentava di dileguarsi. A seguito di perquisizione personale, il passeggero, un 42enne del luogo, veniva trovato in possesso di “gr.10,60 di sostanza stupefacente tipo hashish, di gr.2,5 di sostanza stupefacente tipo cocaina” racchiusa in involucro di cellophane ed “n.1 bilancino di precisione” funzionante, il tutto occultato all’interno del borsello a tracolla.

La successiva perquisizione domiciliare presso lo studio in uso al prevenuto, consentiva di rinvenire ulteriori n.2 bilancini di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, ed il 42enne è stato deferito all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.