LATINA: SORPRESI IN FLAGRANZA DI REATO. TRE ARRESTI PER FURTO AGGRAVATO

il 25 settembre 2020, durante la decorsa notte , in latina, militari del locale nor – sezione operativa e sezione radiomobile, nell’ambito di servizio di controllo del territorio, traevano in arresto in flagranza di reato tre cittadini romeni rispettivamente un 29 enne, un 35 enne ed un 45 enne. in particolare i prevenuti, dopo aver divelto un lucchetto ed una catena del cancello di ingresso, si introducevano all’interno di cantiere edile ubicato in questo centro ed asportavano un escavatore ed un martello pneumatico, del valore complessivo di euro 25.00,000 circa. la refurtiva veniva successivamente caricata su un carro attrezzi, anche questo oggetto di furto, ma il tempestivo intervento dei militari operanti consentiva di intercettare e bloccare i malviventi in altra zona, recuperando interamente quanto trafugato. gli arrestati sono stati trasferiti in camera di sicurezza in attesa di giudizio con rito direttissimo.

