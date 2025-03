Oltre 10 milioni di euro in crediti d’imposta per frode sul Sismabonus

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha eseguito un’ordinanza di sequestro di oltre 10 milioni di euro in crediti d’imposta fraudolenti relativi al sistema “Sismabonus”. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Cassino a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso lo stesso tribunale e condotta dal Gruppo di Formia.

L’indagine, che ha coinvolto nove persone, è nata dall’analisi del rischio dei “monetizzatori” da parte del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali di Roma. Questa attività di monitoraggio ha rivelato un sistema fraudolento per la creazione di crediti “Sismabonus” fittizi e la loro monetizzazione illegale.

L’indagine ha rivelato che i crediti provenivano da un individuo incarcerato e sono stati successivamente trasferiti attraverso molteplici cessioni a società di comodo e individui con precedenti penali o privi di beni. Ulteriori indagini hanno rivelato che i cantieri edili non esistevano, come confermato da residenti e amministratori di condominio.

L’indagine ha comportato analisi tecniche, perquisizioni, interrogatori, segnalazioni di operazioni sospette e indagini finanziarie. Queste prove hanno suggerito un vasto sistema di frode nel sud pontino e nel Lazio, volto a ottenere fraudolentemente fondi pubblici attraverso bonus edilizi. Lo schema consisteva nel falsificare le comunicazioni di cessione del credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, ingannando le autorità fiscali e monetizzando i crediti. Alcuni fondi sono stati rintracciati in Cina, con un residente di Minturno che ha trasferito oltre 2,2 milioni di euro su conti cinesi alla fine del 2021, derivanti dai crediti Sismabonus fraudolenti.

Il giudice ha ordinato il sequestro dei crediti d’imposta fraudolenti detenuti dall’Agenzia delle Entrate. La Guardia di Finanza è impegnata a combattere le frodi creditizie e a garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate correttamente, promuovendo la concorrenza leale e la crescita economica.