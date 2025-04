Latina Scommette sulla partnership universitaria per la crescita: focus su istruzione, innovazione e co-progettazione

LATINA – La città di Latina sta strategicamente sfruttando la sua università per guidare lo sviluppo attraverso l’istruzione, l’innovazione e i progetti collaborativi. La Commissione comunale per le attività produttive, guidata dall’assessore Simona Mulè, continua a forgiare attivamente un percorso strategico incentrato sull’istruzione, l’innovazione e la creazione di posti di lavoro. Questo impegno rafforza la visione dell’amministrazione del sindaco Matilde Celentano: trasformare Latina in una città universitaria moderna e competitiva, promuovendo forti sinergie tra istituzioni, mondo accademico e mondo degli affari.