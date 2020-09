LATINA SCALO: INTENTI A BRUCIARE RIFIUTI SPECIALI, TRE PERSONE DENUNCIATE.

Nel corso della mattinata del 13 settembre 2020, in latina scalo, militari della locale stazione, su segnalazione della centrale operativa, intervenivano per un incendio sviluppatosi presso un’azienda del posto esercente attività di costruzioni edili e demolizioni. i carabinieri giunti in loco, constatavano che tre persone, tra le quali il responsabile della stessa impresa, erano intente a bruciare rifiuti speciali tra cui plastiche e materiale edile di risulta. L’incendio veniva estinto da personale dei vigili del fuoco mentre l’intera area è stata sequestrata per gli accertamenti del caso e l’ulteriore bonifica.