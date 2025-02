Latina punta sull’Università: la Sindaca Celentano esalta la partnership con La Sapienza a Rieti

“Nuovi spazi e collaborazione per una città sempre più student-friendly”

20 Febbraio 2025 – Attualità

La Sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico de La Sapienza a Rieti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra l’ateneo e i territori per uno sviluppo armonico.

“La Sapienza sta investendo molto a Latina, seguendo un modello virtuoso che valorizza la nostra identità e cultura”, ha dichiarato la Sindaca. Questo impegno si traduce in nuove opportunità per la città, con un’offerta formativa sempre più ampia e in linea con le esigenze del mondo del lavoro.

L’amministrazione comunale di Latina crede fortemente nel ruolo dell’università come motore di crescita e sviluppo. Per questo, ha messo a disposizione de La Sapienza due importanti immobili: l’ex Banca d’Italia e l’ex Garage Ruspi.

“Abbiamo consegnato le chiavi di questi spazi alla Rettrice Polimeni la scorsa settimana”, ha spiegato la Sindaca Celentano. “È un’operazione complessa che siamo riusciti a concludere in tempi rapidi, dimostrando la nostra volontà di investire sull’università”.

La Sindaca Celentano ha inoltre espresso il suo sostegno all’iniziativa dell’ANCI di creare una rete tra le città universitarie. “Condividere esperienze e buone pratiche è fondamentale per rafforzare il legame tra università e territori”, ha concluso.

L’impegno dell’amministrazione comunale di Latina per l’università è un segnale forte: la città vuole diventare sempre più un punto di riferimento per gli studenti e un polo di eccellenza per la ricerca e l’innovazione.