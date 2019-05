LATINA. MENTRE È GIÀ IN CARCERE GLI VIENE NOTIFICATO UN NUOVO PROVVEDIMENTO

in data 22 mag 19, presso la locale casa circondariale, i militari del nucleo operativo e radiomobile di terracina, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del tribunale di latina – che concordava con le risultanze investigative raccolte dal reparto operante, con riferimento a sette distinti episodi criminosi (rapina, furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale) commessi in Terracina negli ultimi due mesi – traevano in arresto d. e., 39enne del luogo, attualmente ristretto presso la casa circondariale di latina. il prevenuto, espletate le formalità di rito, permarrà’ presso il citato luogo di detenzione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.