Latina, incidente stradale: al Goretti finiscono due giovani

Un incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte intorno alle 3 a Latina tra via del Lido e via Nascosa. Il bilancio è di tre ragazzi rimasti feriti che erano a bordo di un’auto che per cause in fase di ricostruzione da parte del personale della polizia locale, si è capovolta andando a finire in un campo di via Nascosa. A riportare la peggio due giovani che sono stati trasportati in codice rosso al Santa Maria Goretti di Latina, l’altro occupante del veicolo è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118, un ‘automedica, le squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale che è rimasta a lungo per un sopralluogo e ricostruire quello che è accaduto.