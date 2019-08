Latina: guida in stato di ebbrezza, denunciato

Un ragazzo di 23 anni è stato fermato per guida in stato di ebbrezza: patente ritirata.

Sono giornate molto piene per i carabinieri della provincia latinense. A Terracina, in provincia di Latina, un ragazzo di 23 anni è stato fermato durante un controllo di routine. Il giovane si era messo alla guida della sua moto intorno alle 2.50 nella zona di Porto Badino dove aver bevuto e assunto droghe.

Così è rimasto coinvolto in un incidente stradale. I carabinieri hanno controllato i suoi documenti e non appena hanno capito che era sotto effetto di alcolici e stupefacenti, gli hanno ritirato la patente.

Sempre in provincia di Latina, a Ponza, due minorenni sono stati arrestati per concorso in ricettazione. I due sono stati sorpresi dai carabinieri alla guida di un motorino, di cui il proprietario aveva denunciato la scomparsa pochi giorni prima.

A Sezze, in serata, un ragazzo di 19 anni di Latina è stato arrestato. Il ragazzo aveva a suo carico un mandato di arresto, emesso dalla Corte di Appello dei Minori di Roma. Il giovane è stato condannato oltre un anno di carcere e a pagare una multa di 800 euro per aver commesso diversi reati contro il patrimonio.