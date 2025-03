Latina: Guardia di Finanza sequestra oltre 400 kg di gas propano illegale

Un’operazione della Guardia di Finanza di Latina ha portato al sequestro di oltre 400 kg di gas propano liquido (GPL) detenuto e trasportato illegalmente nel territorio di Fondi. L’intervento, condotto dalla Compagnia di Fondi, rientra in un piano più ampio per contrastare le frodi fiscali nel settore delle accise e tutelare la sicurezza dei consumatori.

Durante un controllo del territorio, i finanzieri hanno fermato un automezzo che trasportava bombole di GPL senza le necessarie autorizzazioni amministrative e in violazione delle norme di sicurezza. In particolare, mancava il “certificato prevenzione incendi”, obbligatorio per il trasporto di materiali infiammabili.

Le indagini hanno inoltre rivelato che parte del GPL sequestrato era stato illecitamente ricaricato presso un distributore stradale, senza alcuna documentazione contabile. Questa pratica, oltre a configurare un’evasione fiscale, comporta gravi rischi per la sicurezza pubblica, a causa della potenziale pericolosità di prodotti non regolamentati.

I responsabili sono stati segnalati alla Procura per reati relativi alla detenzione e al commercio di prodotti senza autorizzazione. L’operazione sottolinea l’impegno della Guardia di Finanza nel garantire la sicurezza del mercato, tutelare le entrate dello Stato e proteggere i cittadini dalla commercializzazione di prodotti pericolosi.