LATINA: DENUNCIATE TRE RAGAZZE PER FURTO DI GENERI ALIMENTARI.

Nella serata del 9 ottobre 2020, in Latina, i militari della Sezione Radiomobile del NOR CC di Latina, deferivano all’A.G. tre giovane donne, sorprese ad asportare da un noto supermercato della città, generali alimentati vari per la somma di euro 100 circa.