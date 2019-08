Latina: coppia di ladri scoperti e denunciati per furto

Una coppia di ladri è stata scoperta e denunciata per furto a Latina.

A Fondi, una coppia di ladri è stata denunciata per furto. La coppia è formata da un uomo di 52 anni, sorvegliato speciale e una donna di 47, entrambi del luogo.

Il pomeriggio del 6 agosto, la coppia di ladri aveva rubato, da un appartamento dove si era introdotta illegalmente, delle borse contenenti dei documenti personali e contanti per un totale di 60 euro.

Tutta la refurtiva, tranne i contanti, è stata restituita alla legittima proprietaria.

A Sperlonga, invece, è stato denunciato un uomo per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione, l’uomo aveva addosso 0,5 grammi di eroina e 5,3 circa di cocaina suddivisa in dosi. La droga è attualmente sotto sequestro per essere analizzata in laboratorio dalle autorità competenti.

A Minturno, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 26 anni perché aveva violato le prescrizioni del giudice. Il ragazzo, infatti, avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari nella sua casa a Spigno Saturnia.

Non solo, egli è stato trovato in compagnia di altre persone, provenienti da Nocera Inferiore ed estranee al suo nucleo familiare. Anche questa è una violazione, perché non potrebbe vedere nessun altro.

Attualmente il ragazzo è stato denunciato e riportato a casa.