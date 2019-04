Latina, arrestato un 19enne con 52 grammi di marijuana

perazione antidroga dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Latina in zona autolinee. Intorno alle 11.30 i militari hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, originario dell’Egitto ma residente a Nettuno per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il giovane è stato fermato e perquisito e trovato in possesso di 52 grammi di marrijuana. L’arrestato è stato temporaneamente rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Latina in attesa della celebrazione del rito direttissimo prevista per mercoledì 3 aprile.