Latina, arrestato per spaccio il 53enne Maurizio Santucci

Cocaina, hashish e 13mila euro in contanti ritrovati nella sua abitazione

Gli investigatori, nell’ambito di servizi predisposti contro lo spaccio, hanno dato via ad una perquisizione domiciliare nei confronti di Maurizio Santucci, 53enne parente di Candido Santucci, anch’egli arrestato per spaccio nel corso di un’altra operazione antidroga.

Nell’abitazione sono stati rinvenuti circa 30 grammi di cocaina, 80 grammi di hashish, materiale per il taglio e confezionamento delle dosi nonché bilancini per pesare la droga.

In più 13mila euro circa in banconote di diverso taglio, soldi considerati provento dello spaccio e un’agenda in cui erano annotati nomi, cifre e stupefacente.

Il 53enne è stato condotto nella casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.