Latina, arrestati tre giovani per tentato omicidio dopo una rissa: indagini della Polizia svelano dinamiche tra gruppi rivali

Custodia cautelare in carcere per i presunti responsabili dell’accoltellamento di un adolescente nella zona dei pub”

Di Bernardo Bassoli 5 Febbraio 2025 – Focus

La Polizia di Stato di Latina ha eseguito misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre giovani, Francesco Manauzzi (20 anni), Antonio Iustic (19 anni) e Mirko Iorio (19 anni), gravemente indiziati di tentato omicidio plurimo ai danni di tre coetanei. Le misure sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Giuseppe Bontempo.

I fatti risalgono allo scorso 23 novembre, quando nella zona dei pub di Latina si è verificato un violento scontro tra due gruppi rivali. In seguito a una prima rissa, alcuni giovani, tra cui i tre arrestati, sono tornati sul posto armati di un coltello e hanno aggredito due ragazzi che avevano partecipato alla precedente lite. Un terzo giovane, intervenuto per sedare gli animi, è stato anch’esso ferito.

Le indagini della Squadra Mobile, guidata dal dirigente Guglielmo Battisti, hanno permesso di identificare i presunti responsabili e di ricostruire la dinamica degli eventi. Decisive sono state le immagini degli impianti di videosorveglianza privata acquisite dagli investigatori.

Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato Iorio a estrarre il coltello e a ferire i tre giovani. Successivamente, sia Iorio che Manauzzi si sono recati al pronto soccorso per farsi curare.

All’esito dell’attività investigativa, la Squadra Mobile ha denunciato, a vario titolo, alla Procura della Repubblica di Latina e alla Procura dei Minori di Roma, 16 soggetti, tra cui i tre arrestati, accusati di tentato omicidio plurimo in concorso. Le indagini sono tuttora in corso per accertare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.