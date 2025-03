Latina: Arrestata donna per spaccio di droga e detenzione illegale di armi

I Carabinieri di Borgo Sabotino hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una donna di 45 anni, già conosciuta alle forze dell’ordine, condannata per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi.

L’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri in seguito ad un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. La donna dovrà scontare una pena di 1 anno, 1 mese e 14 giorni di reclusione per crimini commessi a Latina tra il 2010 e il 2013, relativi al traffico di droga e al possesso illegale di armi.

Dopo le formalità di legge, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri continuano a vigilare sul territorio per contrastare lo spaccio di droga e la detenzione illegale di armi, al fine di garantire la sicurezza della popolazione.