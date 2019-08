Lascia tutto alla badante: fratello fa riesumare il corpo

Muore e lascia tutti i suoi averi alla badante, ma il fratello non si fida e decide di far riesumare la salma.

Antonio Augusto Rizzoli era un noto psicologo di Venezia. Al fratello Francesco però questa morte non quadra. Per questo motivo, ha chiesto e ottenuto che la salma venga riesumata per essere sottoposta ad una nuova autopsia.

La prima autopsia non avrebbe evidenziato nulla di strano. Rizzoli è morto il 20 luglio scorso a causa di un malore ed è già stato sepolto senza cerimonia, proprio come avrebbe voluto.

Il fratello non si fida né del risultato dell’autopsia, né del testamento di Rizzoli. I due fratelli da anni non si parlavano. Tuttavia, vuole vedere le ultime volontà del fratello.

Pochi giorni dopo la morte, infatti, la badante di Rizzoli ha impugnato un testamento del 2013. Secondo quelle carte, l’erede universale sarebbe proprio lei.

La donna erediterebbe il vasto patrimonio mobiliare e immobiliare. Il professore aveva infatti diverse case in giro per l’Italia. Nell’attesa dell’autopsia, la procura indaga su ipotesi di reato.