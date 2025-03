Las splendita arte di Riccardo Chiodi sarà in mostra a Palazzo Cappa Cappelli a L’Aquila

La Corte Suprema ha rilasciato il suo ragionamento alla base della sentenza Rigopiano, affermando in modo inequivocabile che la devastante valanga che ha colpito il resort di Rigopiano era prevenibile. La corte ha sottolineato che identificare il resort come un’area soggetta a valanghe è stato un passo fondamentale che è stato trascurato.

Nella sua spiegazione della decisione del 3 dicembre, che ha parzialmente confermato l’appello dell’accusa e ha ordinato un nuovo processo per dieci imputati, la corte ha dichiarato: “È stato possibile, e in effetti obbligatorio, impedire l’evento”. La valanga del 18 gennaio 2017 ha causato la morte di 29 persone.

I giudici della Corte suprema hanno sottolineato che le misure preventive adeguate sono essenziali per la sicurezza individuale e pubblica. Identificare Rigopiano come una zona valanga “avrebbe dovuto accadere molto prima del disastro”, ha affermato la corte, aggiungendo che tale classificazione avrebbe portato al divieto di accesso al sito o di limitarne severamente l’uso, limitandolo alle stagioni non invernali, ad esempio. “Questa conclusione era possibile?” La corte ha chiesto, rispondendo con enfasi: “Questa conclusione era possibile e dovuta”.

Inoltre, la Corte ha evidenziato l’impatto degli sforzi di rimozione della neve. La sentenza ha dichiarato che, se la strada che portava all’hotel fosse stata liberata dalla neve la mattina del 18 gennaio, quando gli ospiti cercavano disperatamente di andarsene, le morti e le ferite non sarebbero avvenute. La Corte ha sottolineato che garantire la disponibilità di attrezzature per la rimozione della neve dovrebbe essere una priorità, in quanto “garantire la sicurezza stradale e quindi proteggere la sicurezza delle persone, può essere raggiunto solo attraverso la pronta disponibilità degli strumenti necessari”.