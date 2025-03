L’arte di Riccardo Chiodi sarà in mostra a Palazzo Cappa Cappelli a L’Aquila

10 marzo 2025 – 11:10

L’Aquila – La Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre è lieta di presentare “Làmbere”, una mostra di opere di Riccardo Chiodi, a cura di Emiliano Dante e Piotr Hanzelewicz. La mostra si aprirà sabato 15 marzo 2025, alle ore 18:00 presso la sede della Fondazione al primo piano di Palazzo Cappa Cappelli a L’Aquila.

“Làmbere” presenterà il lavoro più recente di Chiodi, oltre a una selezione di pezzi curati risalenti al 2012. Queste opere esplorano i temi centrali della mostra, in particolare le varie sfaccettature del nostro rapporto con l'”altro”. Ciò include esplorazioni del rapporto corporeo con il peso e la leggerezza, precedentemente viste in “209949 gr” al 16 Civico nel 2017, e indagini sui rapporti con i corpi degli altri, come esplorato nel progetto “Per renderti tuo sangue” allo Spazio Varco nel 2020.

Con “Làmbere”, la visione artistica di Riccardo Chiodi volge lo sguardo verso l’altro, informata da un senso di consapevolezza spaziale. Mentre il lavoro di Chiodi può evocare formalmente elementi di arte spaziale o arte ottica, le sue componenti concettuali e relazionali sono essenziali per comprendere appieno la poetica in mostra in questa mostra completa. “Làmbere” è un edificio a partire da strappi continui, creando strisce che si avvicinano, toccano e ricompongono un insieme unificato che è sia ordinato che pulito, ma anche sfilacciato.