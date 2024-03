L’Aquila: Parroco Coinvolto in Incidente Stradale Risulta Positivo al Test Droga

L’Incidente e la Rivelazione del Test

Un parroco di Rivisondoli è stato coinvolto in un incidente stradale a L’Aquila, risultando poi positivo al test droga eseguito in ospedale a Sulmona. L’incidente è avvenuto domenica notte sulla statale 17 e ha coinvolto una Toyota guidata dal sacerdote colombiano.

Il Risultato del Test e le Conseguenze

Dopo l’incidente, avvenuto alle 23, il parroco è risultato positivo al test sull’assunzione di cocaina. Di conseguenza, gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Intervento del Vescovo e Solidarietà della Comunità Religiosa

Il vescovo della diocesi Sulmona Valva, Michele Fusco, sta prendendo provvedimenti e riunirà il collegio dei consultori. Monsignor Fusco e i sacerdoti esprimono il loro dispiacere per l’incidente e accompagnano con la preghiera il parroco coinvolto. La comunità parrocchiale riceve vicinanza e attenzione in questo momento particolare.

Dettagli sul Parroco Coinvolto

Il parroco, noto come don Daniel Arturo Cardenas, aveva come domicilio una casella postale a Pescocostanzo, paese confinante con Rivisondoli, dove è stato parroco e rettore della basilica di Santa Maria del Colle. In passato, il sacerdote era già stato coinvolto in un altro incidente a ottobre del 2022, giustificandosi per la necessità di celebrare la messa. È stato anche indagato per quella circostanza.

Un Passato Controverso

Oltre agli incidenti stradali, ci sono state segnalazioni riguardanti sottrazioni di offerte, anche se non è stata presentata alcuna denuncia ufficiale in merito.

Conclusioni

L’incidente coinvolgente il parroco di Rivisondoli e il suo risultato positivo al test droga hanno sollevato preoccupazioni e interrogativi nella comunità religiosa. Il vescovo e i sacerdoti stanno gestendo la situazione con attenzione, offrendo supporto spirituale al parroco e solidarietà alla comunità parrocchiale.