L’Aquila: Indagini per presunta violenza sessuale, sequestrati i vestiti della vittima

L’Aquila, 8 marzo 2025 – Proseguono le indagini a L’Aquila in merito alla presunta violenza sessuale subita da una studentessa residente in città. La Polizia ha effettuato il sequestro degli indumenti indossati dalla giovane la sera dell’incidente, avvenuto la notte del 27 febbraio.

Secondo quanto ricostruito finora, la presunta violenza sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione della vittima al termine di una serata trascorsa insieme ad un giovane incensurato, conoscente della ragazza. L’acquisizione dei vestiti mira a individuare eventuali tracce biologiche o elementi utili a supportare la denuncia.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica degli eventi, anche alla luce del fatto che il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso, dove la studentessa si è recata dopo l’accaduto, non ha fornito elementi determinanti. Non sarebbero inoltre presenti testimoni diretti dell’episodio. La giovane si è confidata con la madre alcuni giorni dopo, e insieme si sono rivolte alle autorità sanitarie. Il referto medico ha quindi fatto scattare il protocollo previsto in caso di sospetta violenza sessuale.