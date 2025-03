L’Aquila Città Universitaria: Punti di Forza e Opportunità di crescita

L’Aquila, rinomata come città universitaria, si fa sentire attraverso una lettera aperta scritta da un’ex studentessa ora residente a Pavia. Camilla Sulli condivide la sua esperienza all’Università dell’Aquila, sottolineando quanto questa istituzione le abbia fornito un ambiente accogliente, caratterizzato da un intenso senso di comunità.

Nel suo scritto, l’ex studentessa evidenzia i punti di forza della sua formazione a L’Aquila, ma non manca di “accennare” anche alle potenzialità di crescita che la città e l’università possono ancora esplorare.

L’esperienza di Camilla è un invito a riflettere sui progressi compiuti e sulle strade da percorrere per migliorare ulteriormente la realtà accademica e sociale di L’Aquila.