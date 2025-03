L’Aquila, al via i lavori per mitigare il rischio idrogeologico nel Fosso di San Giuliano

L’AQUILA – Partono le operazioni preliminari per la messa in sicurezza del Fosso di San Giuliano, un’area da tempo soggetta a rischio idrogeologico. Il Comune dell’Aquila ha affidato la redazione della relazione geologica necessaria per la progettazione degli interventi.

L’obiettivo è la messa in sicurezza della parte bassa del fosso, ovvero la zona urbanizzata, con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro. Questo intervento mira a risolvere definitivamente un problema che affligge la zona da anni.

“Siamo agli inizi, stiamo procedendo con i passaggi necessari per la progettazione di un intervento di vasta portata, molto importante per la città”, ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Fabrizio Taranta.

Oltre alla messa in sicurezza, l’area di San Giuliano è interessata da un progetto di riqualificazione finanziato con fondi PNRR (circa 1 milione di euro), che prevede la realizzazione di una nuova piazza per collegare la zona cittadina con quella di Madonna Fore.

Si ricorda, inoltre, che più di un anno fa si sono conclusi i lavori di riqualificazione della Fontana dei Patitucci, che hanno riguardato la messa in sicurezza dei muri perimetrali e del lavatoio, la realizzazione di una tettoia in legno e il restauro delle pietre e della maschera scolpita.