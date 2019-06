L’Anagrafe del Comune di Latina si trasferisce in Via Ezio

Cambio di sede per l’Anagrafe del Comune di Latina che da lunedì 17 giugno si sposta da Corso della Repubblica 118 a Via Ezio 36. La nuova sede sarà aperta al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30. Durante gli orari di apertura saranno erogati i seguenti servizi:

1. SERVIZI ANAGRAFICI

carte di identità elettroniche

variazioni di indirizzo

immigrazioni e emigrazioni

certificazione anagrafica

Aire

2. SERVIZI ELETTORALI

rilascio tessera elettorale

certificazione elettorale

iscrizione albo scrutatori

iscrizione albo presidenti di seggio

iscrizione albo giudici popolari

3. SERVIZI DI STATO CIVILE

registrazione nascite

atti di morte

matrimoni

separazioni

dat (Disposizioni Anticipate di Trattamento)

cittadinanza iure sanguinis

4. SERVIZIO DI AUTENTICAZIONI

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

copie conformi

legalizzazioni di firme

passaggi di proprietà

In aggiunta al normale orario di apertura al pubblico, lo sportello sarà aperto, ma solo ed esclusivamente per evadere gli appuntamenti presi su prenotazione, anche:

il martedì, giovedì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.00, per le carte di identità elettroniche;

il giovedì dalle 9.00 alle 10.00 per i riconoscimenti dopo nascita;

il giovedì dalle 10.00 alle 11.00 per i ricongiungimenti in seguito a separazione;

il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 per immigrazioni e variazioni di indirizzo;

il martedì dalle 9.00 alle 12.00 per l’Aire.

Si ricorda che la prenotazione di un appuntamento viene effettuata online attraverso il sito del Comune di Latina per i seguenti servizi: carte di identità elettroniche; immigrazioni da un altro Comune o dall’estero – convivenze – cooperative immigrati; variazioni di indirizzo stesso Comune; AIRE; carte di identità e autentiche a domicilio; riconoscimenti dopo la nascita da parte di un genitore su consenso dell’altro e prericonoscimenti; riconciliazione in seguito a separazione.

Restano operative le due sedi distaccate di Latina Scalo (Via della Stazione, 211) e Borgo Sabotino (Strada Foce Verde, 121), entrambe aperte dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. In entrambe le sedi vengono erogati i seguenti servizi:

carte di identità elettroniche (anche su prenotazione);

variazioni di indirizzo di area;

certificazione anagrafica;

servizio di autenticazioni;

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

copie conformi;

legalizzazioni di firme;

passaggi di proprietà.

Nella sede di Corso della Repubblica 118, infine, rimarrà attivo lo Sportello del Cittadino, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30. Presso lo Sportello del Cittadino, come di consueto, sarà possibile ricevere informazioni relative agli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, inoltrare eventuali disservizi, reperire la modulistica relativa ai servizi comunali, ricevere assistenza per effettuare la prenotazione di un servizio comunale e accedere al servizio di autenticazioni.

Sempre a Corso della Repubblica sono operativi anche lo sportello istruzione (mense scolastiche, trasporto scolastico, alunni disabili, asili nido, scuole dell’infanzia, cedole librarie, rimborso libri) e l’ufficio politiche giovanili (borse di studio, tirocini universitari, alternanza scuola/lavoro, forum dei giovani), entrambi aperti il lunedì, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30.