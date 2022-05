Il Vicesindaco Filippone e gli Assessori De Iesu e Lieto hanno incontrato questa mattina in piazza Municipio circa 180 studenti dell’Istituto per geometri Porzio – Della Porta che hanno realizzato due importanti progetti nell’ambito dei loro Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Si tratta di due importanti contributi da un lato per il catasto del verde urbano all’interno di 6 edifici scolastici e dall’altro per la mappatura di oltre mille passi carrai presenti nella zona di via Foria e via San Domenico.