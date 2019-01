Lamezia Terme, ladro 41enne arrestato in flagranza di reato. Aveva appena derubato anziana

Dopo un breve inseguimento il ladro è stato bloccato. Potrebbe essere l’autore di altri furti nel lametino

Le grida dell’anziana hanno allarmato gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. lametino in servizio, che sono subito accorsi nel cortile adiacente la casa della donna. Poco lontano hanno intravisto un uomo, con una borsa da donna sulle spalle, che si allontanava di corsa. E’ partito un breve inseguimento, terminato con il fermo dell’uomo che stava tentando di disfarsi della refurtiva. Il ladro è stato accompagnato in commissariato e identificato come Pino Angelo, lametino di 41 anni. Si trova ora in stato di arresto per il reato di furto aggravato e, su disposizione del Pm di turno, del Tribunale di Lamezia Terme, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato. Le indagini hanno portato a collegare l’uomo ad altri furti nel lametino, con le stesse modalità e la stessa destrezza. Nel rito per direttissima, svoltosi ieri 3 gennaio, l’Autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto di Pino Angelo e ordinato gli agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza definitiva prevista in questo mese.