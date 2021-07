Ladri palestrati predoni di appartamenti, sei arresti

Arrestati i predoni degli appartamenti genovesi. Gli investigatori della squadra mobile hanno sgominato una banda di sei persone, uomini e donne albanesi e italiane, che nel 2019 ha svaligiato diverse case.

In particolare è emerso che a occuparsi dei furti erano i tre uomini albanesi mentre le donne, italiane, fornivano supporto logistico accompagnandoli il giorno dei furti in modo tale da non destare sospetti. I ragazzi, allenati e palestrati, scavalcavano i cancelli o si arrampicavano fino a raggiungere i piani più alti degli edifici e poi forzavano le finestre. In una occasione, non riuscendo al primo colpo, hanno provato l’ ‘assalto’ a una abitazione per dieci volte. Gli inquirenti hanno incrociato le immagini delle telecamere e dopo diversi appostamenti e intercettazioni sono risaliti al gruppo.