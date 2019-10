L’acqua rivela sorprese inaspettate e positive. Lo dimostra la storia di Fabio Annigoni, pilota di moto su acqua da diversi anni.

Acquabike da soccorso . Da oltre 20 anni un eroe per la sicurezza in acqua , Il maestro Fabio Annigoni Emiliano di anni 55 . Un centauro dell’acqua da oltre 30 anni. Campione italiano 99/2000 di moto d’acqua . Nel 99 va in Arizona e decide di diventare prima operatore e poi istruttore a livello europeo. Primo contatto con l’acqua molto piccolo, legati da sempre al mare , dalla palla nuoto egli sport estremi nell’acqua, le sue attività spaziano in ogni genere. Lo sport e il lavoro sono un unica Essenza. Il suo percorso professionale è partito dall’Arizona, località LeCavalos la culla delle moto d’acqua. All’interno delle k38 è cresciuto come istruttore . Le moto da salvataggio sono diventate uno strumento per il soccorso in mare.