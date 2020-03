L’acqua è potabile a Palermo

Orlando dichiara ed assicura che non ci sono rischi nel bere l’acqua di Palermo.

“Non è mai stata messa in discussione – scrive Orlando – la salute dei cittadini. Amap ha operato, come era prevedibile, attivando subito ogni procedura per tutelare la sanità pubblica e monitorare costantemente la qualità dell’acqua”. “Ora l’Asp – spiega Orlando – non ha potuto che confermare i dati di Amap. Non può che dispiacere che qualche scelta eccessivamente burocratica abbia reso obbligatoria oggi pomeriggio una ordinanza che già durante la questa notte sarà revocata”.