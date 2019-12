Laboratori ed incontri: a Formia il Natale è solidale

Il progetto ‘Meraviglioso Natale’, della durata di 14 eventi (spettacoli, performance, mostre, seminari, incontri, concerti) mira alla valorizzazione della solidarietà promuovendo le tradizioni legate al periodo natalizio e ai miti (fiabe), attraverso il coinvolgimento diretto delle persone e delle famiglie.

Le iniziative previste dal progetto saranno realizzate nel periodo dicembre 2019/gennaio 2020 sul territorio di Formia, Trivio, Castellonorato, Penitro.

Spettacoli, azioni, laboratori (fiabeschi) per bimbi e genitori, persone vulnerabili e a rischio sociale (anziani e diversamente abili), seminari sul tema della fiaba popolare, esposizioni di prodotti artistici di antiquariato, esposizione di burattini, pupazzi e bambole. Tra gli ospiti: l’artista Michele Roscica “Onemanband”, il maestro burattinario Bruno Leone, il narratore Fioravante Rea, lo psicologo esperto di fiabe Giuseppe Errico, lo psicologo Giovanni Malagutti, (ideatore della manifestazione internazionale “I diritti a colori”), il musicista Pierluigi Moschitti e il gruppo i Briganti dell’Appia e altri artisti e animatori.

La proposta sarà contraddistinta da numerosi momenti di animazione territoriale, nei diversi luoghi della città Formia (Villa Comunale), come di Trivio , Castellonorato, Penitro grazie al supporto delle Chiese di Santa Caterina V.M. (Castellonorato), Chiesa S. Andrea Apostolo (Trivio), Chiesa del Buon Pastore (Penitro).

“Si tratta – afferma l’assessore alla cultura dott. ssa Carmina Trillino – di un ricco percorso di arte, cultura, solidarietà, realizzato grazie al supporto delle parrocchie, un percorso di tradizione per rendere il Natale un momento di aggregazione e di piacevole svago per le famiglie. Occorre far diventare la città di Formia un punto di richiamo per chi vuole vivere e respirare l’atmosfera natalizia e della solidarietà”.