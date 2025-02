La Thuile si prepara ad accogliere la Coppa del Mondo di Sci: un evento imperdibile

Countdown per la tappa valdostana: piste leggendarie, campionesse in gara e grande affluenza di pubblico”

A tre settimane dal via, La Thuile è in fermento per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino, un appuntamento cruciale che si preannuncia ricco di emozioni. Dal 13 al 15 marzo, la località valdostana sarà teatro di gare spettacolari, con atlete provenienti da tutto il mondo pronte a sfidarsi sulla leggendaria pista 3-Franco Berthod.

L’evento inizierà martedì 11 e mercoledì 12 marzo con le prove cronometrate della discesa, per poi entrare nel vivo giovedì 13 marzo con il recupero di una gara di velocità (SuperG). Venerdì 14 sarà la volta della discesa libera, mentre sabato 15 si concluderà con il SuperG.

La tappa di La Thuile assume un’importanza strategica per l’assegnazione delle Coppe del Mondo, con Federica Brignone in lizza per un triplete storico. La pista 3-Franco Berthod, una delle più impegnative del circuito mondiale con una pendenza massima del 76%, sarà il palcoscenico di sfide avvincenti.

L’entusiasmo del pubblico è palpabile: i biglietti per il SuperG di sabato sono già esauriti, mentre sono ancora disponibili posti per le gare di venerdì e giovedì. Per chi desidera vivere l’evento in modo esclusivo, restano posti nella VIP Lounge. Inoltre, è prevista una zona pubblico rialzata ad accesso gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima. Per agevolare l’afflusso di spettatori, saranno attive navette gratuite.

La Thuile si prepara ad accogliere un evento di portata internazionale, che promette spettacolo, adrenalina e la possibilità di ammirare da vicino le migliori sciatrici del mondo. Un’occasione unica per vivere la magia della Coppa del Mondo in un contesto paesaggistico mozzafiato.