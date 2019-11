La squadra nazionale italiana Fijlkam incontra il sindaco di Terni

Nazionale italiana di kumite karate a Terni per la preparazione alle gare pre-olimpioniche. Il sindaco premia il CT della squadra.

Il sindaco Leonardo Latini e l’assessore allo sport Elena Proietti hanno ricevuto oggi a Palazzo Spada una rappresentanza della squadra nazionale italiana Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) di kumite karate e il CT Claudio Guazzaroni, in ritiro a Terni per la preparazione alle gare pre-olimpiche (Tokio 2020).

Con l’occasione il sindaco ha premiato con una targa Claudio Guazzaroni per la sua attività sportiva in città e ha salutato gli atleti con il presidente regionale della Fijlkam Andrea Arena, il presidente regionale del Coni Domenico Ignozza e il delegato provinciale Francesco Tiberi. Il sindaco Latini ha ringraziato Claudio Guazzaroni per l’importante contributo fornito allo sviluppo dello sport a Terni e ha sottolineato l’importanza del fatto che Terni diventi sempre più un punto di riferimento per le nazionali di diversi sport, oltre che per eventi e manifestazioni sportive nazionali e internazionali. “Lo sport rappresenta per Terni un valore in più”, ha aggiunto l’assessore allo sport Elena Proietti, porgendo il benvenuto agli atleti e ricordando come l’amministrazione comunale stia costruendo passo dopo passo una strategia di sviluppo del territorio basata anche sull’implementazione delle attività sportive, ponendo Terni al centro dei circuiti nazionali e internazionali. Il sindaco Latini e l’assessore Proietti hanno rivolto a tutti gli auguri di buon lavoro e un incoraggiamento per i migliori successi sportivi alla nazionale italiana, ai tecnici e ai dirigenti.