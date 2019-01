La Spezia – Nutre piccioni, sessantenne condannata per lesioni e deve lasciare casa

Una donna di 60 anni è stata condannata a risarcire una sua vicina di casa, vittima dei parassiti portati dai volatili attirati sul balcone con del mangime offerto

La sentenza emessa dal giudice del tribunale della Spezia, Diana Brusacà, incolpano la donna di lesioni dolose. La vittima sarebbe stata infettata da un parassita portato dai volatili. Quindici i giorni di referto agli atti del procedimento: la donna è stata condannata a un anno e due mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento alla parte civile, quantificato dal giudice in 5 mila euro. La donna dovrà ora lasciare l’abitazione in cui vive, di proprietà di un familiare. I legali che assistono la 60enne hanno annunciato ricorso. La donna già in passato era stata sanzionata per le sue attenzioni verso i piccioni, con i vicini che dovevano subire le incursioni dei volatili portatori di parassiti.