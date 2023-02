Con la primavera alle porte arriva, come ogni anno, il momento della volata finale per quanto riguarda il campionato di calcio di Serie A. La parte più importante della stagione, quella che andrà a decretare i verdetti finali su tanti aspetti. È stato un campionato particolare, unico nel suo genere a causa della lunga sosta invernale dovuta, prima volta nella storia, al mondiale di calcio in Qatar tra novembre e dicembre.

Due campionati in uno, quasi due stagioni differenti come hanno ricordato in molti. E adesso questa lunga volata si appresta ad arrivare alla fase finale con molte conferme e alcuni punti interrogativi. Tra le prime, le conferme, il Napoli, ormai prossimo a celebrare il suo terzo scudetto: dovrebbe essere solo questione di tempo, una pura formalità.

Ma non di solo scudetto si vive, dato che la Serie A italiana è una delle leghe maggiormente competitive al mondo e la fase finale di ogni stagione è spesso caratterizzata da un’intensa lotta per i primi posti in classifica, per la qualificazione alle competizioni europee e per evitare la retrocessione.

Scudetto quasi deciso, lotta Champions intensa

Detto del titolo, che sostanzialmente non è mai stato in discussione da inizio stagione ad oggi, un po’ per la stagione da record assoluto del Napoli, un po’ per le mancanze dei vari avversari, a tenere banco e a suscitare curiosità è la lotta Champions.

Se si analizzano i principali pronostici sulla Serie A, i bookmakers sembrano favorire, nella corsa all’Europa che conta, l’Inter, attualmente al secondo posto in classifica; quindi, a seguire, la squadra indicata come maggiormente in forma è l’Atalanta di Gasperini, che sembra essere tornata quella di qualche stagione fa, una macchina quasi perfetta.

A seguire poi il Milan, reduce da un gennaio mai così nero ma in fase di rinascita; e le due romane, con la Roma di Mourinho alla ricerca di un equilibrio nella rosa dei giocatori tra campionato ed Europa League per cercare di arrivare fino in fondo alle competizioni.

La zona retrocessione

Infine, la zona retrocessione, altro argomento molto caldo. La Cremonese sembra dove sperare in un miracolo sportivo per restare in Serie A, davanti a lei la Sampdoria sta vivendo una delle stagioni peggiori degli ultimi anni e rischia a sua volta di dover salutare la massima serie. Per l’ultimo posto buono, quello utile per la permanenza in Serie A, ci sono diverse squadre invischiate, dal Verona allo Spezia passando per Salernitana, Sassuolo, Lecce ed anche Fiorentina, che rischia di essere risucchiata in una zona bassa della classifica.

Con l’arrivo del mese di marzo, come sempre, si assisterà al tour de force finale, la parte decisiva della stagione che andrà a decretare tutti i verdetti più importanti della Serie A.