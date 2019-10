La roma non va oltre il pari contro il wolfsberger

In Austria la squadra allenata da Paulo Fonseca non va oltre l’1-1. Dopo il gol segnato di Spinazzola nel primo tempo, i padroni di casa agguantano il pareggio nella ripresa. Meglio complessivamente la Roma, sopratutto nel primo tempo, domina il gioco fin dai primi minuti. I giallorossi infatti vanno in vantaggio al 27′ con una rete di Spinazzola, la prima con la maglia della Roma. L’ex Juventus colpisce due volte di testa il pallone da calcio d’angolo, dopo che la prima volta la palla gli era stata ribattuta. La Roma dopo averla sbloccata ha la colpa di non riuscire a chiudere il match, così al 57′ Liendl batte Mirante con un tiro splendido dalla distanza che si spegne all’incrocio dei pali. La Roma prova a reagire ma senza successo. Così alla fine finisce 1-1, risultato che risulta amaro per la prestazione fatta.

Fonseca dopo la partita – “Abbiamo controllato la partita, ma abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio altrimenti avremmo fatto molti gol. Turnover? Non possono giocare sempre gli stessi, è inevitabile”