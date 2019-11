La Roma cala il tris al Basaksehir: qualificazione vicina

La Roma vince e fa un importante passo verso la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. A Istanbul, i giallorossi battono 3-0 i padroni di casa del Basaksehir. La squadra di Fonseca sale così a 8 punti insieme al Mönchengladbach e si porta a +1 sulla squadra turca.

IL MATCH

Dopo un inizio di gara forsennato, i ritmi della gara si abbassano, ma nella seconda parte del primo tempo la Roma prende in mano la gara. La squadra di Fonseca trova il vantaggio alla mezz’ora su un calcio di rigore decretato per fallo di mano di Topal e trasformato da Veretout. I giallorossi raddoppiano al 40′ con Kluivert, freddo nel segnare il 2-0 su un grande assist di Pellegrini. Il talento azzurro si ripete poco prima dell’intervallo, servendo a Dzeko la palla per il gol del 3-0. Nella ripresa, nonostante una fase confusa di gioco, la Roma tiene sotto controllo la partita e concede ben poche occasioni ai padroni di casa.