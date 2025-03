La rete idrica di Palermo: Un Colabrodo che Spreca Acqua rincari utenze ingiustificate

Un rapporto del Dossier di PalermoToday del 18 marzo 2025 rivela che la rete idrica di Palermo spreca una quantità significativa di acqua, superando la media nazionale. Nonostante ciò, gli investimenti pro capite nel settore rimangono minimi, con pochi euro all’anno. Il razionamento dell’acqua continua e la situazione degli invasi è critica. Il Dossier ha analizzato i dati sullo stato delle dighe che riforniscono la provincia, evidenziando l’entità del problema.

Sebbene la Sicilia e Palermo non siano le peggiori in classifica, la quantità di acqua persa nella rete idrica dell’isola prima di raggiungere i consumatori è ancora eccessiva, soprattutto considerando la persistente emergenza siccità. Un rapporto della CGIA di Mestre della scorsa estate ha collocato la Sicilia al quinto posto tra le regioni italiane con la più alta percentuale di perdite idriche (51,6%). Questa situazione è ora confermata da un’analisi del Centro di ricerca sugli enti pubblici, parte della Fondazione etica.

