La Regione Umbria vince il premio OpenGov Champion

Tra le 32 amministrazioni finaliste, è l’Umbria a ottenere il premio nazionale OpenGov Champion per il progetto DigiPASS.

Martedì 9 luglio, durante l’incontro dell’Open Government Forum alla presenza del Ministro Bongiorno, la Regione Umbria è stata insignita del premio nazionale OpenGov Champion. Si tratta di un riconoscimento organizzato e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di individuare e valorizzare quelle amministrazioni pubbliche italiane distintesi per “l’adozione di pratiche ispirate ai principi fondanti dell’amministrazione aperta”. Nel caso dell’Umbria, la pratica che le ha fatto vincere l’ambito premio è DigiPASS, una rete di spazi pubblici aperti presenti in tutta la Regione. I DgiPASS sono nati con il DGR n.631/2017, con l’idea di fornire degli luoghi pubblici ad accesso libero “utili ad accompagnare cittadini e imprese nell’utilizzo di servizi digitali oltre che nel cogliere le opportunità che le tecnologie mettono a disposizione delle imprese favorendone l’innovazione”, come spiega la stessa Regione in un comunicato.

L’Umbria si aggiudica il premio per la categoria “Cittadinanza e competenze digitali”. “Un riconoscimento importante che premia un lavoro di squadra messo a punto dalla Regione con i Comuni per superare il ‘digital divide’ e rendere effettiva quel processo di democrazia che mette tutti i cittadini nelle condizioni di accedere ai servizi offerti dalla rete, alcuni dei quali fondamentali, come quelli della sanità”, ha affermato l’assessore regionale all’Agenda digitale, Antonio Bartolini, durante la premiazione.