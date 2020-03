La regione Sardegna taglia un mezzo del costo del trasporto pubblico.

-20% sui costi di isole minori e viene fermata la tratta verso la Corsica.

Sono alcuni dei principali provvedimenti contenuti nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas per combattere la diffusione del coronavirus.

In particolare per i collegamenti marittimi è prevista la “riduzione del 20% delle corse programmate nei collegamenti diurni con ciascuna isola di S.Pietro e La Maddalena” e la “riduzione del 50% delle corse programmate per i collegamenti notturni” delle stesse isole. Ancora “riduzione almeno del 20% delle corse programmate nei collegamenti con l’isola dell’Asinara” e “sospensione totale dei collegamenti con la Corsica.