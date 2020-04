La povertà fa andare in escandescenza un giovane in fila per un pasto

E’ successo ad Aprilia, durante la distribuzione di asto presso una struttura caritatevole

I carabinieri del nucleo opertivo e radiomobile in congiunto con la squadra dei carabinieri del capoluogo hanno tratto in arresto un giovane di 26 anni che stava aspettando di ricevere un pasto presso una struttura caritatevole che offre quotidianamente i pranzi alle persone in difficoltà in questo periodo.

Il giovane in questione ha improvvisamente dato in escandescenza agitandosi in maniera aggressiva e facendo resistenza a pubblico ufficiale con calci e pugni.

L’arrestato è stato poi trasportva stato presso il carcere di Latina nel quale si trova in questo momento in attesa di giudizio.