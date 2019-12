La Polizia non va in vacanza: cinque arresti a Milano il 24 e 25

Resistenza e minacce, furti, aggressioni, e perfino un tentato omicidio. L’instancabile attività dei poliziotti milanesi durante le feste.

Martedì 24 dicembre in viale Certosa gli agenti delle volanti della Questura di Milano hanno arrestato un italiano di 55 anni per tentato omicidio. L’uomo poco prima aveva avuto una lite con i vicini di casa per l’eccessivo volume alto della musica. E’ nata una colluttazione e l’uomo ha colpito con un coltello in diverse parti del corpo i vicini, madre e figlio di 50 e 20 anni.

Ieri mattina una pattuglia della Questura in servizio di prevenzione e controllo presso il boschetto di Rogoredo ha arrestato un cittadino marocchino di 37 anni per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo a seguito di un controllo ha aggredito e minacciato gli agenti. A seguito di una colluttazione un poliziotto ha riportato una prognosi di 7 giorni.

Ieri sera gli agenti delle volanti della Questura sono intervenuti in via Paladini per una segnalazione giunta in merito ad un furto in abitazione. Un condomino ha riferito di aver visto un uomo entrare all’interno di un appartamento e un altro che lo aspettava fuori. I poliziotti giunti sul posto hanno bloccato il primo in strada e il secondo in possesso di 200 euro, all’interno di un appartamento. I due, cittadini albanesi di 27 e 24 anni sono stati arrestati per furto in abitazione in concorso.

Più tardi in Piazza Duca d’Aosta gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia sono intervenuti in merito ad un’aggressione in strada. Poco prima un cittadino afgano di 24 anni e una cittadina rumena di 25, erano stati avvicinati da quattro cittadini nordafricani i quali dopo averli colpiti con dei pugni, hanno rubato un portafogli e un cellulare. Un cittadino nigeriano di 27 anni è stato fermato e arrestato per rapina aggravata in concorso.

Ieri in tarda serata gli agenti del Commissariato Scalo Romana e delle volanti della Questura, chiamati da un cittadino, sono intervenuti in via Vittadini dove sette ragazzini tra i 14 e 17 anni stavano danneggiando con un bastone una vettura di car sharing. Giunti sul posto, i poliziotti li hanno fermati e denunciati per danneggiamento aggravato.

La scorsa notte in via Gatto gli agenti del Commissariato Mecenate hanno controllato due uomini. Uno dei due, un italiano di 22anni è stato trovato in possesso di 19 dosi di ketamina e arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’altro ragazzo, anche lui di 22 anni è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.