La polizia continua con gli arresti ad Hong Kong

Le associazioni attiviste hanno intenzione di proseguire il corteo nel quartiere dell’alta finanza.

Non si risparmiano gli insulti tra le forze di polizia “popo” in assetto antisommossa ed i manifestanti presenti a Des Voeux Road Central, incrocio fondamentale e strategico nel cuore di Hong Kong.

Erano migliaia i manifestanti a Voeux Road Central, lo testimoniano anche i video dei media locali postati online, con l’intenzione di allargare le proteste toccando il distretto finanziario la marcia pro-democrazia cominciata nel pomeriggio a Causeway Bay e Wanchai, a ricordare in particolar modo i sei mesi dal via delle proteste.

Inoltre, poco prima, le forze dell’ordine hanno ammanettato numerosi manifestanti, quasi tutti vestiti di nero, di cui non è ancora stata resa nota la ragione.